Flera alternativa julfiranden under julafton

På Hagabion i Göteborg visas det traditionsenligt filmer gratis under dagen. Bland annat visas filmerna Amatörer, Isle of dogs och the Florida project. Det hela avslutas med en filmvisning av julklassikern Karl Bertil Jonssons julafton.

– Jag tycker det är viktigt att man kan se julen som någonting annat än en tradition inom familjen, säger Carina Pettersson, en av arrangörerna.

Olika typer av besökare

Det är femte året i rad som Hagabion kör med det här konceptet. Carina Pettersson berättar att det brukar vara en bra spridning på besökarna.

– Det kan handla om allt ifrån den ensamstående pappan som kommer med sin son som han annars inte vet hur han ska fira med, till de hemlösa och till barnfamiljer som kommer och tittar på barnfilmer innan julfirandet börjar.

– Det känns som ett bra komplement till de andra alternativa julfirandena i stan. Jag vet att många av våra besökare också går till Pustervik och Johanneskyrkan där det bjuds på mat, säger hon.

Andra julfiranden

Ja, på Pustervik i Göteborg arrangeras för sjunde året i rad ”En anständig jul” som förra året besöktes av över 600 personer. Det bjuds bland annat på mat och livemusik, kläder och hygienartiklar.

Stadsmissionen håller öppet i Johanneskyrkan under dagen och har bland annat ett julbord.

I Borås så arrangerar SSU traditionsenligt det som kallas ”En gemensam jul” på Hemgården. På julafton och juldagen mellan 10 och 22 är det öppet och det bjuds på julmat.

Många församlingar i hela Västsverige har också öppet under dagen för gemensamt julfirande. Bland annat i Kyrkans hus i Skövde som brukar vara populärt att besöka under julafton.