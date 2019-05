Försenad lön för cirka 7 000 kommunanställda

Under måndagen var det cirka 7 000 kommunanställda som inte fick sin lön utbetald från Mölndal stad.

Maria Bergman, HR-chef. Foto: Mölndal stad

Ett problem som kommer att åtgärdas under dagen.



Varför blev det så?

– Alla löner finns på en fil som skickas över till banken som måste godkännas av två personer, det är en rutin vi har så att inte en ensam person kan göra en utbetalning. Det har brustit i ett av stegen och det är den mänskliga faktorn som har felat, säger Maria Bergman, HR chef på Mölndal stad.



Enligt Maria Bergman så kommer de anställda som använder sig Swedbank få lönen under förmiddagen och de övriga under eftermiddagen.

– Vi måste undersöka vad det beror på, vårt primära mål är att betala ut lönerna och sen undersöka detta problem. Det handlar om cirka 5 000 anställda, 2 000 timanställda och tre av de kommunala bolag som vi betalar ut lön till. Det är ett fel som har skett hos oss och inte banken. Vi beklagar det inträffande, Maria Bergman, HR chef på Mölndals stad.