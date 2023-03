Göteborg firar 400 år med gratis festival i sommar

Sigrid och Hooja är några av artisterna som är klara inför festivalen. Under en kväll kommer även Way Out West att sätta sin prägel på området. Foto: Pressbild/Peter Kvarnström,Göteborg & Co/Johanna Pettersson

I sommar bjuder Göteborgs stad in till gratisfestival under fyra dagar för att fira att staden fyllt 400 år. Flera artister är klara redan nu och under en av kvällarna kommer Way out West att sätta programmet för scenerna.

– Vi tror det kan bli en riktigt, riktigt stor folkfest, säger Kristian Ferrara, projektledare på Göteborg & Co.