Under hösten ska alla kommunala förskolor i Göteborg checkas in digitalt via en app. Foto: SVT/TT

Göteborgs förskolebarn checkas in och ut med app

När barnen till förskolan nuddas de in och när de går hem nuddas de ut. Under hösten ska alla kommunala förskolor i Göteborg checkas in digitalt via en app.

– Personalen slipper lappar med scheman och telefonsamtal, säger Stefan Osla, enhetschef digitalisering och innovation.

För föräldrar i Östra Göteborg, Norra Hisingen och delar av Örgryte/Härlanda är det här inget nytt. Där har förskolor under de senaste åren använt en app för att checka in och ut barnen. – Det finns många fördelar. Personalen slipper lappar med scheman och telefonsamtal om ledigheter. Nu kommer allt direkt in i systemet, säger Stefan Osla, enhetschef digitalisering och innovation på Göteborgs stad. Byter app Från och med höstterminen 2019 ansluts nu samtliga förskolor i staden till systemet, vilket även P4 Göteborg har rapporterat om. I samband med att systemet införs i hela staden så byter man leverantör och därmed också app. - Förvaltningen större koll på det faktiska antalet barn och kan anpassa schemat och personal efter den analysen, säger Stefan Osla, enhetschef digitalisering och innovation. Mer tid till barnen Förhoppningen är att närvarohanteringen i appen ska frigöra tid för personalen som de istället kan lägga på att vara med barnen. Senast i november ska samtliga förskolor och 25.000 inskrivna förskolebarn vara kopplade till appen och börjat använda den. - Vi har börjat nu i augusti med de förskolor som redan är vana vid in- och utcheckning och fortsätter efter hand, säger Stefan Osla, enhetschef digitalisering och innovation. Tidigare har föräldrar på egen hand fått nudda in och ut sitt barn. Det är en rutin som nu görs om. Istället är det förskolepersonalen som ska sköta in- och utcheckningen. – Det är ett kvitto på att vi har ansvaret, säger Stefan Osla på förskoleförvaltningen. Dela Dela

