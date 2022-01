Göteborgs moské delar upp bönebesökarna efter vaccinstatus

Max 500 personer med covid-pass kommer att släppas in för den första bönen och när de är färdiga och lokalen tömts så kommer max 350 personer utan covid-pass att släppas in för ytterligare en fredagsbön.

– Det finns restriktioner som vi följer, och förra veckan när fredagen var en röd dag så kom det väldigt mycket folk till fredagsbönen och vi kunde inte släppa in fler än vad restriktionerna tillåter så vi fick skicka hem gamla, unga, kvinnor med barnvagnar. Många blev arga och ledsna, säger Kalsoom Kaleem som är informationsansvarig på Göteborgs moské.

Vi följer restriktionerna

Men nu har man alltså bestämt sig för att hålla två fredagsböner, en för vaccinerande och en för personer utan vaccinpass.

– De med vaccinpass kommer att få be fredagsbönen i stora bönesalen och för dem har vi ett maxantal på 500 personer, de utan vaccinpass kommer att få be fredagsbönen i kafeterian där vi räknar med att max 350 personer kommer att bli insläppta och kan hålla avstånd, men om det inte går att hålla avstånd så kommer vi inte släppa in så många.

Ser ni ingen risk med att samla så många ovaccinerade på samma plats?

– Vi följer de restriktioner som finns, och vår imam har uppmanat våra medlemmar att vaccinera sig länge nu, men vi kommer inte att ha ett absolut förbud för ovaccinerade om inte regeringen kommer med andra restriktioner, säger Kalsoom.

Har ni funderat på att ställa in fredagsbönen?

– Förra året fick vi ju göra det, men som sagt om det kommer förbud mot folksamlingar kommer vi självklart att följa dessa, säger hon.