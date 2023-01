Göteborgsartisten Doris Svensson har avlidit

Doris Svensson föddes 1947 och slog igenom på 60-talet då hon bland annat uppträdde med Beatles i SVT:s program Drop in. Men känd blev hon för hitlåten ”Did you give the world some love today baby” som hon spelade in 1970.

Skivan uppnådde kultstatus och blev ett eftertraktat samlarobjekt men den stora försäljningssuccén kom först 25 år senare. Då hade Doris Svensson sedan länge lagt ner musikkarriären, men flera låtar från skivan har använts i reklamer och tv-serier.

Invald i Swedish Music Hall of Fame

2018 blev hon invald i Swedish Music Hall of Fame men var själv inte närvarande i Stockholm när priset delades ut.

– Det betyder jättemycket för henne, hon är jättehedrad och stolt över det här erkännandet så långt efter. Mamma tycker att det är fantastiskt kul att så många unga lyssnar på hennes musik, sa då dottern Lotta Olsson som var på plats i mammas ställe.

Enligt GP avled sångerskan gångna helgen efter en tids sjukdom på sitt äldreboende i Göteborg.

Hon blev 75 år.