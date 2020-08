Här har smittspridningen ökat mest i Västra Götaland senaste månaden

Se den uppdaterade kartan över ökningen av antalet fall i klippet ovan.

För tre veckor sedan presenterade SVT Nyheter Väst statistik för hur smittspridningen ökat de föregående veckorna. Skillnaderna mellan kommunerna var stor. Den uppdaterade statistiken tittar även nu på ökningen av antalet fall per 10 000 invånare, men denna gång mellan slutet av vecka 29 (19 juli) till slutet av vecka 34 (23 augusti).

Turistkommun med många fall

Störst ökning har skett i Sotenäs kommun, följt av Dals-Ed. Båda är relativt små kommuner, där Sotenäs har totalt 51 nya konstaterade fall under perioden, och Dals-Ed 28 . Sedan är är smittspridningen lite mer jämn. 20 av regionens kommuner har en ökning mellan 10 och 20 konstaterade fall per 10 000 invånare, 19 kommuner har färre än 10 nya fall per 10 000 invånare.

Erika Hassellöv är personalchef Sotenäs kommun och ordförande för kommunens pandemigrupp.

Det ökade antalet fall som setts de senaste veckorna ändrar inte Sotenäs arbete mot coronapandemin.

– Vi fortsätter precis som vanligt. Vi har rekommendationer att följa från smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten och det gör vi, säger Erika Hassellöv, ordförande för den pandemigrupp som finns i kommunen.

”Kan vända snabbt”

Under förra veckan konstaterades 396 nya smittade i hela regionen, vilket är en minskning med ett par hundra fall mot de föregående veckorna. Antalet smittade minskar i alla åldersgrupper, men det är fortsatt unga vuxna mellan 20 och 39 år som är den åldersgrupp där flest nya fall konstateras. Smittskydd Västra Götaland tycker att utvecklingen som nu syns är bra.

– Det är klart att många gör allt de kan för att följa de råd och rekommendationer som finns, annars hade vi haft betydligt fler fall. Sen ska man vara medveten om att det kan vända snabbt igen. Men jag är försiktigt optimisk, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.

Oron för att antalet fall snabbt kan öka igen kopplas dels till att många är tillbaka på jobbet efter semestern, och även att fler reser ut i Europa, där antalet fall åter ökar.

– Nu gäller det att få alla att förstå att det kan vända uppåt igen. Smittan finns fortfarande i samhället och vi måste vara väldigt noga med att inte släppa efter. Har man tecken på symtom ska man absolut gå och testa sig, säger Thomas Wahlberg.