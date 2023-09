Hon var måltavlan under Instagramupploppet: “Har förstört halva mitt liv”

Det var i slutet av december 2012 som kontot “Gbg:s orroz” startades på Instagram. Orroz är slang och betyder horor eller slampor. Under dygnen efter att kontot startades publicerades namn och bild på hundratals ungdomar tillsammans med kränkande och grova uppgifter. All information skickades in av ungdomar runt om i Göteborg till det anonyma kontot.

Upplopp utanför skolan

Redan dagen efter att kontot startades hade det fått flera tusen följare. Ilskan över uthängningarna växte och det gick ett rykte om att det var Merima Brkovic och en annan jämnårig som hade startat det. På tisdagen hände något som få hade väntat sig: Merimas skola stormades av hundratals arga ungdomar – på jakt efter henne.

Händelsen kom att kallas Instagramupploppet i media och blev en historia som sträckte sig över en lång tid framåt. Merima Brkovic friades från alla misstankar när polisen, efter några veckor, kunde spåra de IP-adresser som var kopplade till kontot.

Men hon påverkas av historien än idag, mer än tio år senare.

Se hela dokumentärserien Instagramupploppet på SVT Play.