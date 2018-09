Internationell ljuskonstfestival på Smögen

Under helgen har ljuskonstfestivalen Island of light världspremiär på Smögen. Under fyra dagar samlas världskända ljuskonstnärer tillsammans med nordiska och svenska aktörer i skärgården.

–Det är väldigt spännande, det är konst där ljuset är mediumet för konstutövandet, säger Dulce Ahlberg som är initiativtagare och själv driver ett galleri på Smögen.

De världskända konstnärerna har tidigare varit i bland annat London, Lyon, New York och Sidney, men nu styr de alltså kosan mot en ö ute i Bohusläns skärgård.

– Det är tre världsnamn som kommer för att de får presentera sin konst i en helt ny miljö och på ett sätt de inte tidigare gjort. De har blivit väldigt fascinerade av naturen här. Det är Paul Friedlander, Teresa Mar och Rune Guneriussen som kommer.

Ljustkonst av Rune Guneriussen.

”Ljuskonst görs ofta i stadsmiljöer – Smögen blir något annat”

Festivalen började under torsdagen och håller på helgen ut. Enligt Dulce Ahlberg har det tidigare aldrig arrangerats en ljuskonstfestival i naturen.

– Vår festival kommer ha en nordisk prägel. Det finns ljusfestivaler i världen, vår är unik då vi använder naturen istället för torg, gator och fasader, säger hon.

Konstfestivalen är från 20 till midnatt samtliga kvällar. Och det kommer visas konst både på land och från hav.

– Man kan med sin egen båt och följa vår karta, och det kommer också finnas guidade båtturer (som inte är gratis, reds anmärkning). Man kan också se konsten som reflekteras i vattnet från land.

Har någon varit kritisk till festivalen?

– Inte vad jag hört. Det jag hört har varit väldigt positivt och folk är väldigt nyfikna på vad det här är, säger Dulce Ahlberg.