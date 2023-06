Här anländer Metallica-fansen till konserten i Göteborg

Bandet bildades 1981 i Los Angeles och har sålt över 110 miljoner album.

De räknas tillsammans med banden Megadeath, Slayer och Anthrax till det som kallas ”The Big Four of Thrash”.

Metallica ligger bakom hits som: ”Nothing Else Matters” och ”Enter Sandman”.

Bandets medlemmar har bytts ut efter hand men två originalmedlemmar är fortfarande kvar, sångaren James Hetfield och den danska trummisen Lars Ulrich.

Nuvarande bandmedlemmar:

James Hetfield, sång och gitarr

Lars Ulrich, trummor

Kirk Hammet, sologitarr

Robert Trujillo, bas