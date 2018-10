Kortare tider för underhåll av Älvsborgsbron

Under projekteringen av de kommande underhållsarbetena på Älvsborgsbron har nya lösningar tagits fram för att korta tiden för de mest trafikpåverkande arbetena, skriver Trafikverket på sin hemsida.

Det trafikstörande arbete som tidigare såg ut att ta nästan nio månader per år under tre år, är nu kortat till tre sommarmånader per år i tre år. Övriga arbeten kommer att ske på tider då trafiken inte påverkas lika mycket.

– Vi är stolta över att kunna presentera denna lösningen för näringslivet och alla trafikanter, säger Erik Lööv som är trafikverkets chef för underhåll i Väst.

Så fortsätter han:

– Vi har hittat en nivå som är väl avvägd mellan samhällskostnader och störningar och kravet vi har på att få ut mesta möjliga för vår skattefinansierade verksamhet.