Krögarpar i Göteborg döms för människoexploatering

De två barnflickorna från Filippinerna ska enligt åtalet bott hos paret i Göteborg, för att ta hand om barnen och sköta hushållssysslor i hemmet. En av kvinnorna ska på pappret ha varit anställd på en restaurang som mannen ägde, men i själva verket jobbade hon som barnflicka under två års tid.

Den andra kvinnan ska endast ha bott hos familjen i tio dagar. I ett samtal som kvinnan spelat in i hemlighet framgår att barnflickan enligt kontraktet skulle vara anställd i tre år och att hon under tiden inte skulle ha möjlighet att träffa sin sjuka far eller pojkvän – i alla fall inte under de första två åren.

Ska ha bevakats med övervakningskamera

Enligt åklagaren ska barnflickorna även ha blivit övervakade, bland annat i sovrummet. I förundersökningen framgår hur den åtalade kvinnan kommunicerat med flera potentiella barnflickor. I en chatt skriver kvinnan att det är bättre att betala i svarta pengar, annars kan barnflickan bli tvungen att betala skatt.

Döms på flera åtalspunkter

Kvinnan i paret döms för människoexploatering, folkbokföringsbrott och brott mot utlänningslagen i två fall. Hon får villkorlig dom och samhällstjänst i 240 timmar, samt att hon ska betala skadestånd på sammanlagt 115 000 kronor till barnflickorna.

Hennes man döms för folkbokföringsbrott och medhjälp till människoexploatering, samt brott mot utlänningslagen i ett av fallen. Han döms av tingsrätten till villkorlig dom samt 180 dagsböter på totalt 113 400 kronor.

Paret har hela tiden nekat till brott på alla åtalspunkter.