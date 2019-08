Lisbergs åkattraktioner stannar sju gånger om dagen

Varje vecka i sommar har attraktionerna på Liseberg stannat närmare 50 gånger, sju gånger om dagen. Det visar nöjesparkens egna statistik.

– Det kan låta mycket men för oss är det ingenting som sticker ut. Det är inget som är anmärkningsvärt, säger attraktionschefen på Liseberg Daniel Lindberg.

Färre stopp i år

Det har rapporterats mycket om stopp i åkattraktioner i sommar, så sent som under onsdagskvällen. Enligt statistiken sticker dock inte denna sommaren ut. I år har attraktionerna stoppat 680 gånger mellan slutet av april till slutet av juli. Förra året stannade attraktionerna 728 gånger under samma period. Under förra året var vädret en större faktor än i år. 2017 låg stoppen på 659 st.

Blixtrar och illamående

– Det kan handla om allt från att det åskar, blixtrar eller blåser. Men det kan också vara en gäst som mår dåligt och effekten av det. Det kan vara någon som sparkar av sig skorna eller tar upp en telefon, eller tekniska störningar, säger Daniel Lindberg.

Enligt funktionschef för teknik och säkerhet Kenneth Berndtsson så visar stoppen på att maskinerna signalerar som de ska, vid minsta problem.

”Blåsts upp”

– På något sätt har det här blåsts upp utanför sina proportioner. Vi får ju möta det här nu men vi har hög säkerhet på våra attraktioner, med branschmått mätt ligger vi bra till, säger funktionschef Kenneth Berndtsson på teknik och säkerhet.

Men kan man verkligen lita på det, ni har ju verkligen anledning att säga så?

– Våra siffror visar ju det. Vi har en tillgänglighet på våra attraktioner på över 98 procent av alla öppettimmar, säger Kenneth Berndtsson.

Det finns enligt Liseberg inget underlag som vi kan få se bakom statistiken de själva tagit fram, däremot har varje attraktion en loggbok där allt det tekniska redovisas.