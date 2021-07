Mängder av översvämningar i Bohuslän i natt

Många bilar fastnade när vägar blev översvämmade i Bohuslän. Men främst fick räddningstjänsten åka ut till privatbostäder där vatten forsat in i källare i natt. Foto: Robert Betzehag/Rescue Photo

SMHI varnade under torsdagen för stora regnmängder i Bohuslän – och fick rätt. Under hela natten mot fredagen har räddningstjänsten fått åka från den ena adressen till den andra där vattnet strömmat in i källare.