Det kan bli mer hagel under kvällen, berättar Tora Tomasdottir. Foto: Privat/SVT

Meteorologen: ”Det kan bli mer hagel ikväll”

Typiskt Medelhavsväder. Så förklarar SVT:s meteorolog Tora Tomasdottir det kraftiga hagelovädret som drog in över Lidköping under onsdagskvällen. Och det kan hagla mer i Västra Götaland under kvällen.

Kvällens åskoväder hade inslag av så kraftigt hagel att det bucklade bilar och krossade rutor i Lidköping. – Åskovädret blev extra intensivt innan det drog in över Vänern, säger Tora Tomasdottir. När luften är varm och solen ligger på blir det mycket rörelse i molnen så att de växer sig större. Och det är när det är kallare luft högre upp i molnet som isen – eller haglet – bildas. – Det här är inte vanligt i Sverige. Det är typiskt Medelhavsväder kan man säga, förklarar Tora Tomasdottir. Mer hagel väntas Och det kan komma mer under kvällen. Tora Tomasdottir säger att det finns en risk att flera hagelskurar drar in över i Västra Götaland under kvällen. – Man kan tänka på att ta in det som kan skadas eller blåsa bort. Om man till exempel har krukor eller liknande, säger hon. Tora Tomasdottir säger att ovädret i Västra Götaland väntas fortsätta imorgon, men då blir det skurar. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!