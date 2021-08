Norge inför inresekarantän från Västra Götaland

Vid lunchtid på fredagen meddelade den norska regeringen att Västra Götalands regionen återigen omfattas av karantänsregler för inresa till Norge, det är tidningen Verdens Gang först med att rapportera om. Det efter att antalet smittade per 100 000 invånare överstigit gränsen för fritt kunna resa in i Norge, fler än 50 nya coronafall under de senaste två veckorna.

Det var i början av juli som karantänskraven på inresande från Västra Götaland togs bort, ett besked som mottogs med glädje i gränskommunerna.

– Det är en oerhörd lättnad, sa Kent Hansson (S), kommunalråd i Strömstad till SVT angående beskedet.

Från och med måndag kan återigen bara fullvaccinerade och de som varit sjuka i covid-19 de senaste sex månaderna åka fritt över gränsen.

Även Östergötland och Värmland blir orangemarkerade. Halland går från orange till rödmarkerat. Inresekraven för orangea områden och röda är de samma.

Reglerna börjar gälla från och med midnatt till måndag.