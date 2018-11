Misstänkte norskiraniern greps på Landvetter

21 oktober greps en norsk man med iransk bakgrund, misstänkt för flyktingspionage och förberedelse till mord på en exiliranier i Danmark. Mannen greps på Landvetter av svensk underrättelsetjänst efter att han varit i Iran, skriver NRK. Men var han greps vill Säpo inte uppge.

– Det vi sagt tidigare är att personen greps i Göteborg, övriga frågor hänvisar vi till säkerhetspolisen i Danmark som har hand om ärendet, säger Gabriel Wernstedt, pressekreterare på Säkerhetspolisen, till SVT Nyheter Väst.

Häktades bakom stängda dörrar

Dagen efter att han greps häktades han bakom stängda dörrar i Köpenhamn. Total sekretess av den misstänkta gäller, dels med anledning av Danmarks förhållande till främmande makter, dels för att röjande av personuppgifter kan innebära fara för någons säkerhet. Det är i nuläget okänt om mannen har några kopplingar till Göteborg eller Sverige.

Finns det några kopplingar mellan Sverige och den här mannen?

– Det är dansk säkerhetspolis som får svara på de frågorna, säger Wernstedt.

Är ärendet avslutat för er del?

– Det är ett danskt ärende, så det får de svara på.

Enligt Ekstrabladet är mannen i 40-års åldern och bosatt i Oslo, han kom till Norge som asylsökande och har bott i landet i flera år. Han har både iranskt och norskt medborgarskap.

Svensk, dansk och norsk underrättelsetjänst har arbetat ihop under en längre tid för att spåra den misstänkta mannen och han har varit anhållen i sin frånvaro sedan den 5 oktober.

Fotografier på iranska dissidenters hus

Dansk säkerhetstjänst (PET) misstänker att det är iransk underrättelsetjänst som ligger bakom det planerade attentatet. Och man hade fått upplysningar om att den nu anhållna norskiraniern övervakat en fastighet som tillhör ASMLA, (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz som är en självständighetsrörelse från sydvästra Iran).

– Vi antog att den informationen pekade på att ett attentat på dansk mark var på gång, har Finn Borch Andersen, chef för dansk säkerhetstjänst (PET), tidigare sagt vid en presskonferens.

Norskiraniern ska haft fotografier på iranska dissidenters hus och lägenheter i Danmark.

Andersen tillade dock att den anhållna mannen misstänkts för att ha utfört rekognisering för ett attentat, men behöver inte därför vara den som skulle utföra det.

Den anhållna mannen förnekar brott.