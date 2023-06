Ny kopparstöld stoppar tågtrafiken mellan Göteborg och Vänersborg

Under torsdagsnatten skedde ännu en kopparstöld strax söder om Trollhättan, bara en kilometer från den plats där en kopparstöld stoppade all tågtrafik på samma sträcka under gårdagen.

– Det är ovanligt att det sker så här frekvent, säger Patrik Chi, Västtrafiks presstalesperson.

All tågtrafik i båda riktningar på sträckan påverkas. Enligt Västtrafik är prognosen att tågtrafiken ska börja rulla som vanligt klockan 10.

Förseningsersättning

De flesta avgångar är ersatta med buss, men det går inte att ersätta alla eftersom fler personer får plats på ett tåg än på en buss, förklarar Patrik Chi.

– Vi uppmanar våra resenärer att hålla koll på vår sajt och i appen för att se hur det ser ut med just deras avgångar, säger han.

De som drabbas av förseningar kan som vanligt ansöka om Västtrafiks förseningsersättning.