Ny metod mot parkslide testas i Gottskär – styr temperaturen under mark

I klippet ovan hör du Alexander berätta om hur de bekämpar parkslide med ånga

Det har provats allt från gift till bökande grisar, men den envisa växten parkslide fortsätter att skjuta skott i villaträdgårdar och på allmän mark. Även olika försök med att använda sig av hetvatten, så kallad ”heatweed”, där man punktbehandlar växten för att koka rotsystemet har testats utan bestående resultat på just Parkslide.

Styr värme under jorden

Metoden som nu testas i Gottskär utanför Onsala bygger på att man använder sig av värme, men att man också sprider ut värmen över hela beståndet under längre tid. Med hjälp av olika mätinstrument kan man sedan reglera värmen under marken. Behandlingen pågår under 48 timmar, en tid som ska räcka för att döda rötterna helt menar Alexander Zimmerman.

– Växten är nog helt död efter 20 timmar, men vi väntar lite extra, säger han.

Tidigare forskning som gjorts på värmebehandling mot parkslide visar att det kan vara en effektiv metod, men det är just tiden som är det känsliga i hur effektiv metoden egentligen är. Det menar ekologiforskaren Tina D'Hertefeldt, som driver ett forskningsprojekt om parkslide på Lunds universitet.

Hör vad hon tänker om metoden i klippet nedan.