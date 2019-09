Nytt bakslag för Alingsås Tidning: ”Vi befarar det värsta”

Alingsås Tidning har under en längre tid kämpat med ekonomin och hade därför begärt att få mer pengar via utökat driftstöd från Mediestödsnämnden. Beskedet kom vid 10-tiden under tisdagen.

– Vi är inte särskilt överraskade, det var sista livlinan för oss. Ekonomin har länge varit ett problem och det var sista hoppet från ägarnas sida. Visst känns det, många är ledsna idag, alla hoppades väl på att det skulle ordna sig, säger redaktionschef Urban Kärvling.

Väntar på besked

Alingsås Tidning har drivits i fem generationer av familjen Michelsen, sedan 1865. Men de senaste åren har ägarbolaget WM Media haft stora problem med ekonomin. Vid flera tillfällen de senaste veckorna har papperstidningen inte kunnat distribueras till prenumeranterna. De anställda har heller inte fått sin lön i tid under en period på flera månader.

– Vi jobbar fortfarande för en tidning på torsdag, jag tror det blir en e-tidning. Det är så vi får hantera det, jobba på tills vi får ett definitivt besked från ägarna. Jag vet inte vad familjen tar för åtgärder men situationen var mörk innan och det ser inte ljusare ut idag. Vi befarar det värsta, säger Urban Kärvling.

Får samtal hela tiden

Om inte tidningens ägare skjuter till pengar eller säljer till någon som kan driva tidningen vidare så är konkursen nära. På Alingsås tidning arbetar 12 journalister.

– Vi kommer kanske förlora jobben. Men det som också är tråkigt är att det försvinner lokala nyheter från samhället, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Vi får samtal hela tiden från folk som ringer in och undrar vad som kommer att hända. Ur en demokratisk synpunkt är det viktigt att ha lokal bevakning, säger Ulf Kärvling.

SVT söker tidningens ägare