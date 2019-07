Rekordstort åtal mot knarkkurirer väntas i Göteborg

Tullverket har arbetat med ärendet sedan förra sommaren, och det är enheterna i Göteborg och Stockholm som i samarbete har lett till det som tros bli ett rekordstort åtal.

– Det är en välorganiserad kriminalitet, säger Anna Svedin, åklagare till Göteborgs-Posten, som var först med att berätta om åtalen som kommer.

Tullkriminalare: ”Största ärendet”

Totalt sitter nu 17 personer frihetsberövade, enligt GP, och de flesta är skrivna i Göteborg.

– Det är det största ärende vi haft. Inte när det kommer till mängden knark som vi har beslagtagit, utan om man ser till antalet åtalade, säger Gill Eriksson, biträdande enhetschef på tullkriminalen i Göteborg, till SVT Nyheter Väst.

De misstänkta brotten är kopplade till olika former av kurirverksamhet.

Bara kapslar beslagtagna

Allt heroin och kokain som Tullverket har beslagtagit, har varit i kapselform.

– Förr så svalde ju kurirerna kapslarna. Men inga av de kapslar vi har i beslag har svalts, utan knarket har smugglats in via lastbilar eller via människors bagage, säger Gill Eriksson.

Är någon av de åtalade kända av er sedan tidigare?

– Nej, faktiskt inte. Det är inte många vi har haft att göra med innan.

Verkar de som erfarna kurirer, enligt din erfarenhet?

– En del verkar ha gjort det hör förr. Andra verkar ha åkt fast på första resan, säger Gill Eriksson.

Åtal kommer att väckas mot de misstänkta i september och rättegången kommer att ske någon gång under oktober.