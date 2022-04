Ökat intresse för höns som hobby: ”Får fler samtal och frågor om hönsskötsel”

I videon får du följa med till Levin Larssons trädgård för en rundvisning bland hönsen och kycklingarna.

Levin Larsson, känd från årets säsong av Farmen i TV4, är en av alla som valt att ha fjäderfän i trädgården. Han bor i en villa i Örby i Marks kommun och upplever att hönsintresset ökat de senaste åren.

– Läser man i trädgårdstidningar och kollar på nätet är det mer och mer populärt att ha några höns i sin trädgård för lite hushållsbehov. Det hör säkert ihop med att man vill leva lite mer miljövänligt och grönt.

Förening märker ökat intresse

Knallebygdens fjäderfäförening är en lokal förening i Sjuhärad, men som också har medlemmar från hela Sverige. Enligt ordföranden Christer Sandh har föreningen inte bara tagit emot fler frågor om hobbyhöns de senaste åren – det finns också ett ökat intresse när hönor är till salu.

– Det är väldigt få som föder upp för att sälja. Många har det som en hobby och säljer det överskott som man kanske får, säger Christer Sandh som tror att det ökade intresset till viss del kan bero på pandemin då fler spenderade mer tid hemma.

Ökning under pandemin

Intresset märks även i andra delar av Västra Götaland. Under 2020 märkte Miljösamverkan östra Skaraborg en tydlig ökning. De fick in 12 ansökningar för att ha höns i detaljplanlagt område, vilket är dubbelt så många som året innan. Hittills i år har det kommit in fyra stycken.

Även Uddevalla kommun märker av ett ökat intresse och har mottagit både fler frågor och ansökningar.

För hela regionen finns ingen statistik som visar på en ökning av hobbyhöns. Enligt Jordbruksverket finns just nu 2 673 registrerade anläggningar med höns i kategorin hobby i Västra Götaland.

Myndigheten började registrera den här typen av anläggningar först 2021, därför finns ingen statistik att jämföra med från tidigare år.