Otillgängliga brevlådor i Göteborg för klagomål

Bakom brevlådorna står organisationen Funktionsrätt Göteborg som vill uppmärksamma hur svårt de upplever att det är att få fram sina synpunkter till kommunen.

– Vi vill demonstrera att staden gör det onödigt svårt att klaga när man utsätts för brister i kommunens stöd- och omsorgsverksamheter. Detta är en känga till staden att se över sina rutiner, säger Karin Gréen, projektledare vid Funktionsrätt Göteborg.

Flera brevlådor uppsatta

Brevlådorna är placerade på olika platser, otillgängliga på olika vis, i centrala delar av Göteborg. Bland annat finns de monterade högt upp i luften, upp-och-ner och en är satt mitt i kanalen vid rådhuset. Brevlådan i kanalen hamnade dock under vatten under dagen och bärgningsförsök ska göras under fredagen.

Ny hemsida för klagomål

Lådorna är också en kampanj för att uppmärksamma organisationens hemsida Klaga på stan. Där klagomål som kommer in skickas till kommunen så att de diarieförs och på så sätt blir tillgängliga och en del av statistiken.

– Alla klagomål är bra klagomål och vi vill framför allt underlätta för dem som har svårast att göra sin röst hörd, säger Karin Gréen.

Enligt Karin Gréen är brevlådorna uppsatta med tillstånd från staden och kommer sitta uppe i en vecka.