SVT:s Anton Svendsen är fågelskådare och undersökte hur pilgrimsfalken mådde. Foto: SVT

Pilgrimsfalk brakade in i tv-hus

En pilgrimsfalk flög rakt in i SVT:s byggnad under måndagen. Den omtumlade rovfågeln fördes till Fågelcentralen.

– Det är ovanligt att stora fåglar flyger in såhär, säger SVT:s Anton Svendsen som är fågelskådare.