På årets Way out west kommer det inte att finnas några plasttallrikar, bestick eller sugrör av plast. Det är några av de engångsartiklar i plast som EU förbjudit från och med 2021. Foto: Thomas Johansson / TT

Plastfritt på Way out west – följer EU:s direktiv redan i år

Festivalen Way out west satsar redan i år på att få bort alla engångsartiklar i plast som EU förbjudit från och med 2021.

– Vi vill föregå med gott exempel och visa att det går att göra förändringar snabbare än när lagstiftningen träder i kraft, säger Niklas Jonsson, festivalledning Way out west, till SVT Nyheter Väst.

På årets Way out west kommer det inte att finnas några plasttallrikar, bestick eller sugrör av plast. Det är några av de engångsartiklar i plast som EU förbjudit från och med 2021. Något som alltså föregriper genom att ta det steget redan vid årets festival. – Med detta initiativ vill vi på sikt få bort alla engångsartiklar av plast i vår verksamhet, minska användningen av plast i stort samt sträva efter ökad återvinning. Vi sitter alla i samma båt med plast flytande omkring oss, säger Niklas Jonsson, festivalledning Way out west. Vad kommer ni att använda i stället? – Det finns olika produkter som träbestick och tallrikar och annat av annat material än plast, som är tillverkat av majs och annat. Niklas Jonsson, festivalledning Way out west. Flera hundra år Varje år uppskattas cirka åtta till tretton miljoner plast hamna i naturen och haven runt om i världen. Det uppger festivalledningen i ett pressmeddelande. – Vi behöver med andra ord inte bara minska plastproduktionen utan också se till att all plast tas om hand på rätt sätt. Plast som hamnar i naturen eller haven har nedbrytningstider på upp till flera hundra år. Ni fortsätter dock att använda plastglas, varför det? – Vi har tittat på ersättningsprodukter men det finns inte särskilt mycket i dag. Till och med pappersmuggar har en plasthinna vilket kanske inte så många vet. Till nästa år hoppas vi att vi även får bort plastglasen, säger Niklas Jonsson. Engångsartiklar i plast som förbjuds av EU från och med 2021: Engångsartiklar i plast som förbjuds av EU från och med 2021: Visa Engångsbestick (gafflar, knivar, skedar och ätpinnar)

Engångstallrikar

Sugrör

Bomullspinnar i plast

Ballongpinnar i plast

Plaster som kan nedbrytas genom oxidation (oxo-plaster), snabbmatsförpackningar och expanderad polystyren. Dela Dela

