Ökningen av tromadol syns även i Tullens beslagsiffror, som har mer än sjudubblats på bara några år. Förra året beslagtogs över 700.000 kapslar och tabletter. Foto: TT

Polisen berättar: Så avslöjade vi narkotikahärvan

Polisen har under året tagit krafttag mot den illegala handeln med narkotikaklassade tabletter i Göteborg. De har slagit till mot omfattande narkotikanätverk och under våren har flera dömts för inblandning i narkotikahärvan.

– Vi såg att det var en öppen droghandel men att det inte var några kända kriminella gäng som drev den, säger Per Björkman som varit spaningsledare i ärendet.

I samband med insatsen så har hundratusentals narkotikaklassade tabletter tagits i beslag. Det är unga män som har handlat med olika slags droger, främst Tramadol, som de senaste åren har ökat kragtigt som missbrukspreparat enligt polisen. – Vi såg att det var en öppen droghandel men att det inte var några kända kriminella gäng som drev den, säger Per Björkman som varit spaningsledare i ärendet. Inom sjukvården är Tramadol ett vanligt smärtstillande läkemedel, som dock är starkt beroendeframkallande. Vid en överdos kan det orsaka kramper och slå ut andningen. Kartlagt grupperingar Genom polisens spaningsarbete så kartlagdes fyra större grupperingar som kretsade kring nätverkets nyckelpersoner. Smugglingen skedde dels genom vanliga försändelser som skickats per post, men också genom kurirer som importerat illegala droger från Mellanöstern eller Balkan. Totalt har 24 personer som varit inblandade i narkotikahärvan ertappats. 13 personer av dömts till fängelsestraff och en till ungdomsvård. De resterande tio personerna sitter nu häktade. – Ärendet i stort har ju varit framgångsrikt. Framgången har varit att vi jobbat över gränserna inom polisen. Vi har angripit de som är högst upp i hierarkin kan man säga, berättar Per Björkman som varit spaningsledare i ärendet. Dela Dela

