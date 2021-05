Kända artister bedömer nykomlingar i MoP-festivalen

Olinsgymnasiet med MoP, Music & Production, i Skara och Academy of Music and Business i Vara är två konkurrerande skolor som båda vänder sig till gymnasieelever från hela landet som vill utveckla sitt intresse inom populärmusik. Här fostras både artister, låtskrivare och musiktekniker. Musikutbildningen i Skara har varit igång längst – den startade redan 2002.

MoP-festivalen är skolans egen Mello och det är förmodligen ingen överdrift att påstå att bidragen skulle stå sig väl i denna. Åtta bidrag har röstats fram i två deltävlingar och finalen avgörs den 7 maj. Juryn består av kända musiker: Petter, Sonja Aldén och Tim Larsson.

Kända tidigare elever

Bland tidigare elever finns namn som Elina Stridh, singer/songwriter med flera egna stora hits, men som även skrivit låtar till bl a Neiked, Maroon 5 och Zara Larsson. Här gick också Anton Rundberg – idag en av Sveriges hetaste låtskrivare med hits som The Business (Tiesto), On My Way (Allan Walker) och Party For One (Carly Rae Jepsen).

Längre tillbaka minns vi de fyra tjejerna i Timoteij som gick i samma klass på skolan när dom slog igenom med dunder och brak och vann Melodifestivalens deltävling i Göteborg och blev rikskända över en natt.

Hör några av årets finalister i videon ovan!