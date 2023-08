Regnovädret väntas fortsätta under tisdag

Stormen Hans har under måndagen dragit in över Västsverige. Räddningstjänsten har larmats om översvämmade källare i bland annat Mellerud, Surte och på Tjörn. Och enligt prognosen väntas mer regn och blåst under tisdagen.

– Har man trädgårdsmöbler eller parasoll i trädgården är det nog bra att ta in det, säger Bo Andersson, vakthavande befäl på Räddningstjänsten.