Rekordmånga lag till Gothia Cup: ”Mer av allt”

– Det är otroligt kul. Vi var väl många som undrade vad som skulle hända efter pandemin, men vi slår rekord och fler lag ville komma än vad vi kunnat ta emot, säger cupens kommunikationschef Malin Fahlén.

Gothia Cup spelas numera inte bara runt om i Göteborg och Mölndal utan även i Kungsbacka och Alingsås.

Närmare 2000 lag anmälda

I år deltar totalt 1 871 lag från hela världen, 100 mer än det tidigare deltagarrekordet. Där ingår två nationer som aldrig tidigare ställt upp: Caymanöarna och Trinidad och Tobago.

Under söndagen strömmade det in ungdomar från hela världen till västsvenska skolor där de ska bo under cupveckan. På Aschebergsskolan i Göteborg var det glad stämning och dans i korridorerna.

I klippet hör du spelare från Madridlaget Club Deportivo Móstoles URJC berätta om sina förväntningnar.