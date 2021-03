Rekordmånga smuggelhundar stoppas vid gränsen

Rekordmånga hundar stoppades från att föras in i Sverige under 2020, visar statistik från Tullverket. Under fjolåret var det 280 hundar som stoppades vid Sveriges gränser av olika anledningar, att jämföra med 200 året innan.

– Vi tror det beror på situationen med pandemin – folk sitter hemma och vill ha sällskap, och då blir det inte allt för sällan en hund valet faller på, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverkets rättsavdelning och expert på handel med levande djur.

Den stora ökningen i smugglingen av hundar skedde under hösten, då tillgången i Sverige kraftigt understeg efterfrågan. Konsekvensen blev att många sökte andra vägar än vanliga kennlar för att få tag på en hund.

– Man söker sig till Blocket, Facebook, Twitter och så vidare, där man kan hitta annonser på hundar som säljs, säger Jonas Karlsson.

Stort lidande

Förutom att hundarna som smugglas in i Sverige kan ha exempelvis rabies innebär det även ett stort lidande för djuren.

– Själva transporten är fruktansvärd. De ligger i sin egen avföring och urin utan mat. Det är fruktansvärda förhållanden, säger Jonas Karlsson.

Vad som ska ske med hundarna som upptäcks vid gränsen bestämmer Jordbruksverket, som antingen kan besluta om avlivning eller att skicka tillbaka dem samma håll de kom ifrån.

– Det är ofta som de är väldigt sjuka och väldigt dåliga, då avlivar man dem helt enkelt, säger Jonas Karlsson.

Mer organiserat

Enligt Tullverket har hundsmuggling blivit mer intressant för kriminella och man ser även hur smugglingen blir mer organiserad.

– Vi upplever att antalet hundar per smuggeltillfälle har ökat. Tidigare var det någon enstaka till ett par hundvalpar, nu är det betydligt fler per gång. Och det finns alltid en färdig mottagare i princip – man har beställt in 7–8 hundar och har avsättning för dem inom en vecka.

Ofta kommer hundarna från Polen, i ett omtalat fall från i somras upptäcktes tio hundvalpar i en lastbil från Polen som samtliga fick avlivas på plats eftersom de var i så dåligt skick.

– Men de kommer även från Rumänien och Bulgarien, och nu börjar det öka från Balkanländerna också, säger Jonas Karlsson.

Fortsätter öka

Trenden med den ökade smugglingen har fortsatt även i år, då Tullverket fram till 28 februari hade stoppat 91 hundar vid gränserna, jämfört med 28 hundar vid samma period förra året.

– Vi ser ingen minskning. Snarare ser vi att det kommer bli en ännu högre siffra om det fortsätter så här, säger Karlsson.

Han tycker att man har en skyldighet som köpare att se till att det inte är en smuggelhund man köper – och om man trots allt gör det kan man göra sig skyldig till brott, understryker han.

– Man ska verkligen tänka på vad man gör. Man ska inte tänka att man bara vill ha sin lilla gosiga hund, utan den kan ha farit väldigt illa och den kan må väldigt dåligt.