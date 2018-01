Rekordmånga tips om oegentligheter i Göteborg – igen

2016 blev det rekord med 38 anmälningar. Det nya rekordet på 59 tips kommer samtidigt som Göteborg fortfarande kämpar med att bli av med epitetet ”Muteborg”.

En stor andel av de 59 tipsen var så allvarliga att Göteborgs stad tvingades gå vidare med dem. En del utreddes internt. Andra utreddes externt, genom konsultföretaget BDO.

– Två utredningar har BDO gjort åt oss, men det är rätt många tips där vi själva utrett eller gett den aktuella förvaltningen eller bolaget i uppdrag att granska tipset närmare.

Många tips om jäv

Många av tipsen har också snappats upp av lokala medier, som granskat olika verksamheter. Bland annat har GT i en serie reportage granskat Angereds stadsdelsförvaltning och misstänkt vänskapskorruption. Det vanligaste missförhållandet som anställda larmar om är jäv, enligt Knutsdotter.

– Jäv är vanligt bland tipsen. Ofta är det kopplat till rekrytering eller upphandling. Överhuvudtaget är det många tips som handlar om fel i inköp och upphandlingar.

Flera utredningar pågår

Men de tips som fått allra störst uppmärksamhet är de kring förvaltningen Intraservice i Göteborg. En handfull tips om oegentligheter har kommit in under året, samtidigt som en rad lokala medier granskat förvaltningen. Såväl tidningen ETC, Göteborgs-posten och SVT Nyheter Väst har avslöjat dyra resor, fördyringar av projekt, och oprofessionella relationer mellan Göteborgs stad och externa leverantörer. Stadsrevisionen har gjort utredningar, det har gjorts polisanmälningar och hittills har en tidigare hög chef sagts upp.

– Det är definitivt så att förvaltningen Intraservice har dominerat under året. Och det märks också på de konsekvenser som det blivit och det faktum att det fortfarande pågår flera utredningar där, säger In-Anna Knutsdotter.

Ger råd

Hon har nu ett tips till tjänstemän och politiker i Göteborgs stad:

– Fundera en extra gång över lämpligheten i det du gör. Om det är en gråzon, så ska man använda sig av försiktighetsprincipen, och hellre anmäla jäv och avstå från att bli bjuden på saker, än att inte reagera.

LÄS MER: Tipsa SVT:s granskande reporter