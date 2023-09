Renoveringen av Bohusbanan försenas – inte klar vintern 2024

Under 2023 och 2024 pågår en upprustning av Bohusbanan som består av renovering av tunnlar, slipersbyten och upprustning av kontaktledningsanläggningen på sträckan mellan Stenungssund och Uddevalla. Upprustningen görs för att minska risken för trafikstörningar, öka kapaciteten och förlänga livslängden på anläggningen. Under tiden som upprustningen pågår är all tågtrafik avstängd och ersättningsbussar sätts in. Var dock fortfarande uppmärksam när du passerar plankorsningar på sträckan då arbetsfordon rör sig i spåren.

Källa: Trafikverket