S och SD eniga: Låt hela Göteborg undantas från ebo-lagen

Ebo-lagen kom till under Carl Bildt-regerningen under 1990-talet och ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill, samtidigt som man får fortsatt ekonomiskt stöd. Lagen har kritiserats från olika håll sedan dess, bland annat för att den skulle bidra till att öka segregation.

Vid det nyliga årsskiftet ändrades emellertid lagen, vilket innebar att ett antal kommuner i landet – som haft högt tryck av asylsökande – får möjlighet att välja områden i kommunen som ska vara undantag från ebo.

Både i Malmö och i Helsingborg har ledningarna under januari månad enats om att man i stället vill att hela städerna ska undtas lagen – inte bara vissa områden. Nu är ställs samma krav också i Göteborg.

Under måndagen offentliggjorde Jörgen Fogelklou (SD) sin motion till kommunfullmäktige där han yrkar på att hela Göteborg ska undantas från ebo-lagen. Under tisdagen meddelar Socialdemokraterna, via en debattartikel i Aftonbladet, att också de vill samma sak.

– Jag kan bara konstatera att det här inte är någon ny fråga för oss. Vår utgångspunkt är att vi är emot ebo som princip, och det är inget nytt. Vi har alltid varit kritiska mot ebo-lagen för att den bidrar inte till integration. Däremot har vi inte sett en sådan här möjlighet innan, och nu ges den här möjligheten. säger Jonas Attenius (S), oppositionsråd i Göteborg, till SVT Nyheter Väst.

Alltid varit kritiska

På frågan om hur han resonerar kring att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är på samma linje i frågan svarar han att det inte är någonting han reflekterar kring.

Jörgen Fogelklou (SD) menar emellertid att hans motion var ett taktiskt drag just för att få andra partier att ta initiativ.

– Hade jag lagt det här ärendet med ebo i kommunstyrelsen hade de lagt ner den av princip. Därför lade jag en motion till kommunfullmäktige i stället, för att sätta press på de andra att de nu kan lägga ett yrkande i kommunstyrelsen och ligga före mig. För min motion kommer att komma upp i kommunfullmäktige först om fyra-fem månader. Så det här är ett sätt för mig att sätta press, säger Jörgen Fogelklou (SD).

Förslag snart aktuellt

Socialdemokraterna kommer inom kort att presentera ett förslag till kommunstyrelsen, berättar Jonas Attenius (S). När det sker blir det inte första gången SD röstar för ett S-förslag.

– Skulle det här förslaget likna något som vi tidigare lagt så kommer vi stödja detta. Jag sitter här för att driva bra politik för oss i Göteborg, och då är det irrelevant om förslaget kommer från vänster eller höger, säger Fogelklou (SD).

Moderaterna: Desperat åtgärd

Men alla Göteborgspartier är inte med på S och SD:s noter när det kommer till ebo-lagen. Förra veckan kungjorde Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande, att moderaterna endast ville att vissa områden i staden skulle undtas från ebo-lagen. Till GP säger han:

– Jag ser det här som en desperat åtgärd från Socialdemokraternas sida, där man både underkänner sin tidigare politik och regeringens nuvarande politik.