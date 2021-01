Vårdtiden för coronapatienter har nästan halverats

I klippet ovan berättar Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, om hur det går med vaccineringen.

Under presskonferensen meddelade regionen bland annat att det under vecka 1 konstaterades 6 836 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 17 procent färre än under vecka 53 och att vårdtiden för coronapatienter nästan halverats från knappt två veckor i våras till en vecka nu.

Samtidigt var de noggranna med att understryka att det inte innebär att det är läge att slappna av.

– Det är väldigt ansträngt på sjukhusen. Vi är glada att vi ser en avmattning, men det är för tidigt att säga om vi har nått en platå. För att det här ska hålla i sig krävs det även att smittspridningen inte ökar och då krävs det att alla tar sitt ansvar, sa Ann Söderström

”Nöjda med hur många som vill vaccineras”

En annan punkt som togs upp på presskonferensen var vaccineringen, som nu kommit igång.

Det finns 1,7 miljoner medborgare i Västra Götaland. Men alla ska inte vaccineras. Barn och ungdomar under 18 år, samt gravida kommer inte att vaccineras. Exakt hur många som fått vaccinet kommer det besked om ett par veckor.

– Vi är väldigt nöjda med hur många som vill vaccineras, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Vidare säger hon att hon inte kan svara på när alla kommer vara färdiga med sin vaccination, som görs i två omgångar. Men att de flesta förhoppningsvis kommer vara klara till sommaren.