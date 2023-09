”Sex and the city”-stjärnan i Göteborg – följ reporterns jakt på intervju

Röda mattan, kändistätt och mingel. Så såg det ut när galan gick av stapeln och priset ”The perfect world foundation award” skulle delas ut. Utöver skådespelarkarriären har 58-åringen nämligen ett stort engagemang för sociala frågor. I det här fallet handlar priset om hennes arbete med utrotningshotade elefanter.

Aktuell med ”And just like that”

I 25 år har man kunnat se Kristin Davis som Charlotte York i tv-serien ”Sex and the city”. Nu är hon aktuell med ”And just like that”, vars andra säsong släpptes under sommaren. Det är inget hon får prata om med anledning av den omfattande strejk som pågår i Hollywood, där skådespelare och manusförfattare kräver att ersättningarna anpassas efter det nya strömningslandskapet.

