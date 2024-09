Skadat fartyg med farlig last på väg mot Sverige

Fartyget, som ska ha en explosiv last bestående av ammoniumnitrat, befinner sig just nu utanför Norges kust, men uppges vara på väg förbi Danmark och Sverige på väg mot Litauen. Enligt webbsidor som följer sjöfarten står fartyget som ”not under command”, vilket innebär att det just nu förs långsamt åt sydöst med hjälp av en bogserbåt.

Flera länsstyrelser och MSB följer fartyget noga. I bland annat Kalmar län informeras kustkommunerna i området under möten på fredagen, enligt P4 Kalmar.

Fartyget MV Ruby lastades i en rysk hamn på Kolahalvön och fick då skrovskador. Det är dock inte välkommet i slutdestinationen i Litauen, vilket danska medier tidigare rapporterat med hänvisning till myndigheten Søfartsstyrelsen.

Inte aktuellt att lägga till i Göteborg och Uddevalla

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn, men det är en hamn där fartyg framförallt lastar och lossar för att sedan åka vidare.

– Vi är inget varv där man ligga länge för att repareras. Så av det skälet är det inte aktuellt för MV Ruby att komma hit, säger Stefan Strömberg.

Har ni fått någon förfrågan från fartyget om att lägga till i Göteborg?

– Nej, det har vi inte.

Uddevalla hamn har inte heller blivit kontaktade.

– Det finns ingen anledning att fundera på en svensk hamn, och Uddevalla skulle vara orimligt. Jag har bara fått frågan via medier, säger Ulf Stenberg, vd för Uddevalla hamn.



Men skulle ni kunna ta emot fartyget?



– Nej, vi har ingen kapacitet och andra båtar som ligger vid kajerna.

Beordrades att lämna

När fartyget ankrade i Tromsö upprättade norska myndigheter en skyddszon om 500 meter. Vid en inspektion konstaterades att skadorna behöver repareras, men att det inte var ”önskvärt” att det skulle ske i tätbefolkade Tromsö, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till The Barents Observer. Då beordrades MV Ruby att lämna.

Fartyget MV Ruby har 20 000 ton ammoniumnitrat ombord. Det är en farlig kemikalie som bland annat låg bakom den omtalade megaexplosionen i Beiruts hamn i Libanon 2020 – men då i mycket mindre mängder.