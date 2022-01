Skanska om felsprängningen: ”Det har inte gått som planerat”

I klippet ovan: Hör Skanskas svar på vad som kan ha gått fel och varför bolaget inte erkände felsprängningen redan i fredags.

En sprängning på grustillverkaren Angeredskrossen i Gunnilse skakade om många människors fredagsstämming den 21 januari. Flera vittnar om en känsla av att ett berg eller stort hus rasade. Det som lät var en planerad sprängning som gick helt fel.

– Det har inte gått som planerat, säger presstalesperson Jacob Birkeland på Skanska.

Överskridit sitt tillstånd

Skanska har i sitt tillstånd ett absolut maxvärde på 6 millimeter per sekund i vibrationer vid sprängningar, dock ska majoriteten av alla sprängningar ligga på 4 millimeter per sekund. Denna sprängning hamnade på 10.4 millimeter per sekund. Något som tillsynsmyndigheten miljöförvaltningen ser mycket allvarligt på.

Erkände inte att fel begåtts efter sprängningen

Direkt efter sprängingen ringdes det från Skanskas kross i Angered till tillsynsmyndigheten miljöförvaltningen. Samtalet handlade om att något gått fel vid sprängingen. Men när SVT Nyheter Väst och privatpersoner kontaktade Skanska på fredagskvällen fick vi höra att allt gått som planerat. Något som Skanska nu alltså tar tillbaka.