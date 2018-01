Snö och kraftig vind drar in över västkusten

Ett snöoväder är på väg in från nordväst, först slår det till i norra Bohuslän.

– Det kommer ökade sidvindar och snöfall i norra Bohuslän under tidig eftermiddag, därefter kommer det rakt västerifrån och kommer in utmed hela länet senare på eftermiddagen och tidig kväll, säger Per Stenborg.

Snöfallet kommer röra sig långsamt österut och kommer hålla i sig en stor del av natten. Man räknar med att det kommer fem till drygt tio centimeter snö.

Klass 1 varning

Snön tillsammans med vinden kan ställa till det och SMHI har utfärdat klass 1-varning för besvärligt väder på grund av nederbörd.

– Det är inte så stora mängder snö, men kombinationen med snö tillsammans med en hård vind kan göra det problematiskt på vägarna. Dels att det blir halt men innebär också dålig sikt, säger Stenborg.

Från snö till rent regn

Under sen eftermiddag och tidig kväll håller sig temperaturen runt någon minusgrad. På natten ökar det till noll grader och snön kommer övergå till blötsnö.

Redan i morgon så väntas snön vara helt borta i stora delar av länet.

– Det börjar som snö som kommer slå över till rent regn i morgon, säger Stenborg.

I vissa delar av länet kan snön ligga kvar, främst i norra delarna av Bohuslän. På tisdagen ökar temperaturen och håller sig mellan noll till tre grader och vinden kommer avta.