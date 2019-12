Larmet: Fler söker hjälp för spelmissbruk runt jul

I klippet hör du Jimmy Nilsson berätta om hur folk söker hjälp till och med på julafton.

Juletid ska ju enligt de flesta innebära julklappar och mys med nära och kära. Men så är det inte för alla. För de spelmissbrukande kan julen vara en tuff tid. Hos Spelberoendes förening i Göteborg är det 20 procent fler som söker hjälp i jueltid.

– Det är just under jul som bubblan spricker för många. I januari kommer de och behöver hjälp efter att de har spelat för mycket under julen, säger Jimmy Nilsson.

”Klapparna borde finnas där”

Han förklarar att de som är fast i ett spelmissbruk kan känna ångest inför jul. Julklapparna borde finnas där, och julmaten borde stå på bordet. Därför kan de drabbade spela lite extra för att få en dräglig jul.

– Det kan vara en extra kick om du vet att du kan lösa situationen om du spelar lite. På så sätt kan man förhala det hela och hålla upp fasaden och du kan försöka fixa julklapparna som vore en panik om de inte fanns där, förklarar Jimmy Nilsson.

Mer reklam under julen

Han berättar att föreningen förra året hade många som sökte hjälp på julafton.

– Jag tycker att det är slående och hemskt att det är så många som inte kan få ro och harmoni i sitt julfirande, utan att de söker hjälp på självaste julafton, säger Jimmy Nilsson.

Han menar att en annan förklaring till ökandet av spelmissbruket kan vara att spelbolagen pumpar ut mer reklam under julen.

– Jag kan inte förstå hur man ens får visa reklam för något som är så beroendeframkallande och skadligt för folk.