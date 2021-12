Störningar i trafiken efter senaste snöfallet

Flera tåg mellan Göteborg och Alingsås respektive Kungsbacka har ställts in under morgonen på grund av växelfel sedan is och snö fastnat där. Sammantaget ska det röra sig om 45 inställda eller försenade tåg, och hela Västkustbbanan påverkas.

På Västtrafiks hemsida finns detaljinformation. Däremot har mobilappen ToGo haft problem, och visat planerade avgångar som ställts in.

Även spårvagnstrafiken har problem på sina håll. För linje 4 och 5 är det stopp från Valand mot Mölndal och Östra sjukhuset nu – men det beror på ett fordonsfel som troligen snart är uppklarat.

I vägtrafiken har det fram till nu (kl 07) varit relativt lugnt, enligt polisen. Men det kan snart ändra sig när fler ska ge sig iväg till jobbet.