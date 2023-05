Straffrättsexperten om att döda en angripare i självförsvar

Under fredagen faller domen i det omtalade Ulricehamnsfallet. Där knivhöggs två unga män till döds efter att ha brutit sig in en lägenhet. En 22-åring står åtalad för dråp i två fall. Under rättegången har en stor del handlat om hur mycket våld 22-åringen hade rätt att utöva.

Hävdar nödvärnsexcess

Den åtalade 22-åringens försvarsadvokat Mia Sandros har yrkat på att det hennes klient har gjort ska bedömas som nödvärnsexcess.

– Det handlar om att domstolen ska titta på hur den som var i en nödvärnssituation upplevde situationen och då kan domstolen anse att det finns belägg för att man ska gå fri från ansvar, säger Daniel Martinsson om hur begreppet nödvärnsexcess används.

Hör Dennis Martinsson förklara mer om nödvärnsrätt i klippet ovan.