Svårt väglag – flera olyckor

Det har snöat och regnat i hela länet under natten och på flera håll är det halt väglag. Under morgontimmarna har SOS Alarm fått in en rad olyckor runt om i hela Västsverige. Bland annat har två bilar frontalkrockat på Marstrandsvägen.

– Som tur är verkar ingen ha skadats allvarligt, en person verkar ha en knäskada, säger Thomas Fuxborg, polisens presstalesman.

Minst två bilar har voltat, en skåpbil på E6 vid Rödsbomotet i Kungälv där räddningstjänsten har fått klippa ut föraren.

Tidigare voltade en annan bil på väg 180 i Alingsås.

– Som tur är skadades ingen i olyckan, säger Malin Pettersson vid SOS Alarm.

Flera andra olyckor

I centrala Borås har flera bilar krockat på Varbergsvägen, inte heller där verkar någon ha skadats. Det har också varit avåkningar på riksväg 40 vid Landvettermotet och ett par andra olyckor i Kungälv under morgonen.

I Skaraborg har en person förts till sjukhus efter att ha kört av riksväg 46 vid Luttra.

Västtrafiks störningsjour meddelar att det är vissa förseningar i kollektivtrafiken. Några busslinjer är också tillfälligt indragna.