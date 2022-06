Bandet Soundtrack Of Our Lives på Göteborgs Stadsmuseum

Göteborgsbandet The Soundtrack of our Lives valdes tidigare idag in i Swedish Music Hall of Fame. Ett finrum för artister som de delar med bland andra ABBA och Roxette.

– Känslan är som att köra ut bröd på morgonen, färsk, säger bandets tidigare sångare Ebbot Lundberg efter utnämningen.