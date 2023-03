Längst ner, längst in i mörkret i hjärtat av tunneln under Korsvägen jobbar Bernt Kempe. Han säkrar tunneltaket för den kommande Västlänken. En efter en borrar han in de sju meter långa bultar som ska hålla ihop berget och göra det stabilt.

– Det är dåligt berg här, svårt att få i bulten. Det tar längre tid och det blir dyrare, säger han.