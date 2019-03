Ulla, 89, körde ut misstänkt tjuv – hyllas av polisen

Det var i veckan som Ulla Rydkvist öppnade lägenhetsdörren i centrala Göteborg.

Hemtjänsten var och handlade åt henne. Vädret var dåligt, så Ulla stannade hemma, satte på kaffe och gjorde i ordning för en gemensam fika när kaffebrödet och de andra matvarorna kom hem.

När det ringde på dörren var hon säker på att det var hemtjänsten som kom tillbaka och tänkte därför inte på att se efter i titthålet innan hon öppnade.

”Jag skrek vet du”

– När jag öppnade dörren stod en man där och jag frågade ”Vem är du”?, säger hon.

Innan hon hade fått något ordentligt svar la mannen en hand på hennes och knödde sig in i lägenheten, sa att han var där för att kontrollera larmet och frågade om han fick låna papper och penna.

Ulla blev irriterad.

– Jag sa: Vad är du för sorts kontrollant som inte har papper och penna?

Vad för sorts larm mannen skulle kontrollera var oklart. När mannen började gå runt i bostaden fick Ulla, som har suttit som nämndeman i tingsrätten och kom att tänka på en liga som härjade bland äldre då, nog av besöket.

– Jag sa att han skulle försvinna ut därifrån. Och jag skrek vet du, säger hon.

– Då tryckte han mot mig med handen och sa att jag skulle lugna ner mig och vara tyst. Så jag skrek igen: Försvinn ut härifrån, kvickt och flyttade min rullator så att han kunde komma ut.

Brottslighet som rör sig

Händelsen är nu polisanmäld och tillvägagångssättet är välbekant hos polisen. Just nu ser de inte någon ökning av liknande brott, men de framhåller att det är en brottslighet som ofta rör sig från plats till plats.

De senaste veckorna har det framförallt kommit in anmälningar från Göteborg, Skaraborg och Borås till polisens circagrupp som hanterar åldringsbrott.

Anna Göransson, presstalesperson vid polisen, ger tummen upp till Ullas snabba agerande.

– Hon har gjort helt rätt, säger hon.

– Det är ofta så stölder går till i äldres lägenheter. Att man på olika sätt tar sig in genom att säga att man ska kontrollera något, är från hemtjänsten eller vill låna något, säger Anna Göransson, presstalesperson vid polisen.

Polisen kartlägger

I och med att äldre får besök från många olika personer från till exempel hemtjänsten vill polisen inte ge en allmän rekommendation om att inte släppa in okända. Men de uppmanar till försiktighet genom att be om identifikation och ärende, och be den besökande återkomma så att man kan kolla upp om deras uppgifter stämmer.

– Sen är det viktigt att anmäla. Dels för att få hjälp som brottsoffer, dels för att circagruppen ska kunna utreda och kartlägga den här brottsligheten.

Ulla Rydkvist som helt enkelt körde ut mannen kan nu glädja sig över att inget verkar ha försvunnit ur lägenheten.

– Jag är inte särskilt rädd av mig. Men nu sätter jag alltid på kedjan och om någon ringer på ber jag dem tända i trapphuset så att jag känner igen dem innan jag öppnar dörren, säger hon.