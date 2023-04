Utpekad gängledare mister lägenhet i Majorna

Enligt polisen i Göteborg är mannen en ledande person inom gängbrottsligheten. Han är även internationellt efterlyst, rapporterar tidningen Hem och Hyra.

Under 2018 tecknar mannen kontrakt på lägenheten, men skriver aldrig in sig på adressen. Under 2022 börjar bostadsbolaget utreda lägenheten och under högsommaren sägs kontraktet upp, något mannen bestrider. Enligt tidningen har mannen hyrt ut lägenheten svart och efter den sista oktober förra året har hyrorna slutat betalas in.

Enligt hyresnämnden är de uteblivna hyrorna skäl nog till uppsägning och beslutet har nu vunnit laga kraft.