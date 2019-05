Vad tycker du om att rökförbudet utökas?

Otroligt bra! Rökare förföljer en när man undviker dem.. ser inte efter var deras rökmoln landar. Går in i busskurer och omringar en från olika håll när man väntar på bussen. Dessutom gravid och bör undvika all rök. Folk rökar in i det sista och skräpar ner utan att släppa o plocka upp efyer sig när bussen kommer. Har lungorna fulla med rök som de släpper ut i bussen. Förbjud cigarettskiten! Låt dem snusa om de vill ha nikotin.