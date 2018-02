Polisen hoppas kriminella ska lämna in sina vapen

För fjärde gången råder det vapenamnesti under tre månader i Sverige. Från den 1 februari fram till 30 april kan vem som helst lämna in skjutvapen eller ammunition till polisen utan att riskera att bli misstänkt för vapenbrott.

– Vi gör detta för att minska antalet illegala vapen ute i samhället, säger poliskommissarie Tommy Fernsand.

Under senaste amnestin fick polisregion Väst in 1.635 vapen av olika sorter samt 3,5 ton ammunition.

Kriminella lämnar inte in vapen

Det man får lämna in under amnestin är vapen, vapendelar och ammunition. Sprängämnen tar polisen inte emot i nuläget. Istället kommer det bli en sprängsämnesamnesti i höst.

– De flesta vapen som kommer in är gamla jaktvapen. Gamla tårgaspistoler och sådana saker. Saker man kan ha fått ärva som blir stående i garderoben, berättar Tommy Fernsand.

Men det är inte dessa vapenägare som polisen främst riktar in sig på. Istället hoppas man på att kriminella eller deras anhöriga ska ta tillfället i akt och göra sig av med så mycket skjutvapen och ammunition som möjligt.

– Vi hoppas att de gör det. Men under 2013 fick vi inte in några vapen alls som kunde härledas till brottslighet. De vapen som används i kriminella miljöer brukar istället hamna i kanalen eller i någon sjö när man vill göra sig av med dem, säger Tommy Fernsand.

Vapen har redan börjat lämnas in

Även om polisen skulle få in ett vapen som kan härledas till en kriminell gärning råder full anonymitet för den som lämnar in vapnet betonar Tommy Fernsand. Personerna som lämnar in förväntas inte legitimera sig och får inga frågor om var vapnet i fråga kommer ifrån.

– Du kan komma in till polisstationen, lämna in ditt vapen, säga att det här är ett amnestivapen och sedan gå därifrån, säger han.

Hittills, bara under det första dygnet, har polisen i Väst fått in över 20 vapen och 78 kilo ammunition.

Vapnen lagerförs sedan under tre månader, för att personen som lämnat in det ska kunna kräva tillbaka det. Om detta inte görs skickas vapnen och ammunitionen till NFC, Nationellt forensiskt centrum som sedan skrotar dem.