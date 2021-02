Vårdpersonal i Borås tveksamma till Astra Zenecas vaccin

Under förra veckan erbjöds kommunanställda som arbetar med de prioriterade grupperna inom vård- och omsorg i Borås att boka in sig för att bli vaccinerade mot covid-19. Vaccinationen skulle ske på arbetstid. Men bara hälften av tiderna blev bokade. Något som förvånade kommunens vaccinsamordnare Camilla Jansson.



– Intresset har sviktat lite för just Astra Zenecas vaccin. Vi ställer oss frågan hur vi kan informera våra medarbetare för att fler ska ta vaccinet, säger Camilla Jansson.

Får ny chans

Under den sista veckan i januari erbjöds Pfizers vaccin, då gick alla doser åt. Men under förra veckan var det bara 450 av 900 doser som användes. Den personal som inte vaccinerades förra veckan men som ändå vill ha vaccin kommer att få chans ytterligare en dag i denna vecka. Resterande doser fördelas till andra kommuner i Västra Götaland.

Följer samma rutiner

Nu har ungefär hälften av den vård- och omsorgspersonal som tillhör den prioriterade gruppen vaccinerats.



Påverkar det verksamheterna att det fortfarande är så många som inte har vaccinerat sig?

– Nej, vi har fortfarande samma rutiner, all personal bär samma typ av skydd oavsett om de vaccinerat sig eller inte. Vi för ju inga register över vilka som vaccinerar sig. Nu har hälften av vår personal i de prioriterade grupperna fått vaccin, säger Camilla Jansson.

Hur ser du på att så många ändå väljer att inte vaccinera sig?

– Vi ser helst att våra medarbetare tar vaccinet. Men jag förstår att det finns de som inte vill, och det är ju den enskildes val. Vi kommer att fortsätta med samma vaccin, man kan inte riktigt välja vaccin i nuläget, säger Camilla Jansson.