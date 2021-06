Larmet kom in via SOS kl 13:20 under torsdagen. När räddningstjänsten anlände till platsen var villan övertänd.

Två personer har förts till sjukhus, skadeläget är oklart. Räddningstjänst arbetar med att släcka branden.

– Vi är kvar med tre enheter på plats, säger Malin Björkqvist.

Texten uppdateras.